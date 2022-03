Iren, nel 2021 cresciuti utili e calato l’indebitamento: proposto dividendo di 0,105 euro (+10,5%)

Genova. Il consiglio di amministrazione di Iren ha approvato i risultati al 31 dicembre 2021: un ulteriore anno di crescita per Iren, con un ebitda superiore al miliardo (+10%), un utile netto di Gruppo di circa 300 milioni e investimenti per circa 950 milioni di euro (+5%). Viene proposto un dividendo a 0,105 euro per azione (+10,5%), anticipando la crescita prevista a piano industriale.

... » Leggi tutto