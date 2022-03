La Liguria continua a invecchiare e a perdere abitanti ma rallentano le “fughe” all’estero

Genova. In un anno la Liguria ha perso altri 6.331 abitanti, confermandosi un territorio in piena crisi demografica (peggiorata dagli effetti del Covid) e mantenendo ben saldo il primato di regione più anziana d’Italia. È quanto emerge dal focus dell’Istat sull’edizione 2020 del censimento permanente della popolazione. Un rapporto che tuttavia evidenzia un flebile segnale positivo: rispetto al 2019 il tasso migratorio verso l’estero è passato dal 4,2 al 2,4 per mille, seguendo una tendenza nazionale.

... » Leggi tutto