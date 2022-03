Alassio. La Serie D che conquista la salvezza, lo scontro tra le due formazioni ABC in U19 che vede il bilancio in parità, il doppio successo per l’Under 17 femminile e le partite dell’Under 15. Ecco come è andata nella scorsa settimana, nei resoconti redatti dallo staff del New Basket ABC Ponente.

... » Leggi tutto