Ospedaletti calcio, i risultati del settore giovanile

Ospedaletti. Con il via alle fasi regionali riprende il cammino delle formazioni giovanili orange. Nello scorso fine settimana sono arrivate due sconfitte e due vittorie. Ampio successo contro il Borghetto per la Juniores, mentre i Giovanissimi 2008 si sono imposti in trasferta contro il Ceriale. Battute di arresto, invece, per gli Allievi 2006 contro il Savona e per i Giovanissimi 2007 contro il Ceriale.



Ecco i risultati del settore giovanile orange

Juniores

Ospedaletti – Borghetto 7-0

Marcatori: Sabre (2), Prette (2), Verrando, Bersano, Porcelli

Ospedaletti: 1 D’Alessandro, 2 Prette, 3 Alasia, 4 Verrando, 5 Porcelli, 6 Barbagallo, 7 Leone, 8 Di Rocco, 9 Bersano, 10 Sabre, 11 Ceriolo

A disposizione: 12 Tovoli, 13 Sacchetti, 14 Caputo, 15 Hessalhi, 16 Evangelista, 17 Lombardi, 18 Milanesio

Allenatore: Alessandro Garelli

