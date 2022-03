Imperia. Torna in campo la serie D con le partite della 26^ giornata, la 30^ dei gironi A, B, D, H e I, in programma mercoledì 30 marzo alle 15. E’ il penultimo turno infrasettimanale della stagione, il prossimo è fissato per il 27 aprile. Nove variazioni d’orario, l’ultima partita della giornata inizierà alle 19. Lo annuncia la Lnd.

... » Leggi tutto