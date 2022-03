Imperia. «Ai sensi del D.L. 24 marzo n. 24, recante “disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da Covid— 19 in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza” , a far data dal 1° aprile 2022 per accedere al servizio di trasporto pubblico locale non sarà più necessario il possesso del green pass» – annuncia Riviera Trasporti.

