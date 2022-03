La Sanremese in dieci non va oltre il pari, 1-1 con l’Asti

Sanremo. Nel turno infrasettimanale della trentesima giornata la Sanremese al Comunale riceve l’Asti dell’ex capitano Max Taddei a caccia di punti salvezza. Biancoazzurri senza gli infortunati Maglione, Buccino, Pellicanò e Lodovici e privi ancora di Bohli non al meglio. I matuziani giocano con il lutto al braccio per la scomparsa del padre del sindaco Biancheri e indossano una divisa con la scritta Stop War in segno di vicinanza alle popolazioni colpite dalla guerra. Rispetto alla vittoria di Novara mister Andreoletti rilancia dal primo minuto Giacchino, Valagussa e il rientrante Nouri.

