Metropolitana, la stazione Canepari sarà al sicuro dalle alluvioni. Sì allo Skymetro in Valbisagno

Genova. La futura stazione della metropolitana Canepari nel quartiere di Certosa non dovrà chiudere con allerta meteo arancione o rossa: a scongiurare lo scenario di rischio evidenziato nel progetto originale è il nuovo stanziamento del ministero delle Infrastrutture, oltre 20 milioni per completare la messa in sicurezza idraulica del rio Maltempo che scorre sotto piazzale Palli prima di confluire nel Polcevera. Ad annunciarlo sono stati oggi il ministro Enrico Giovannini e il sindaco Marco Bucci in una conferenza stampa online.

