Bollette, Coldiretti Liguria: «4 milioni di famiglie in crisi»

Genova. «Sono 4 milioni le famiglie in condizioni di povertà energetica messe in crisi dalle bollette di luce e gas che colpiscono cittadini e imprese, con l’aumento dei costi che rende più onerosa la produzione e la commercializzazione». E’ quanto afferma la Coldiretti sulla base dei dati dell’OIPE nel commentare le tariffe di luce e gas che scatteranno dal primo aprile, secondo quanto stabilito dall’Autorità di regolazione Energia Reti e Ambiente (Arera), con un aggravio per l’elettricità dell’83% e per il gas del 71% su base annua, anche se in calo rispetto al trimestre precedente. Una situazione che pesa su quegli italiani che si trovano in una condizione di povertà assoluta, cioè con una spesa mensile pari o inferiore a una soglia minima necessaria all’acquisto di un paniere di beni e servizi considerato essenziale per uno standard di vita minimamente accettabile.

