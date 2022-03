Cessione Piaggio Aero, Benveduti: “Fiducia al rilancio dell’azienda nel medio lungo termine”

Genova. “Apprendiamo con fiducia e soddisfazione la nuova fase di vendita di Piaggio Aerospace, avviata dal commissario straordinario Vincenzo Nicastro, che ha autorizzato la due diligence per cinque degli undici soggetti che avevano espresso l’interesse all’acquisto della società. Ribadiamo, come più volte affermato in questi anni, la necessità di individuare un’acquirente che proponga un concreto piano di sviluppo nel medio-lungo termine, mantenendo l’interezza produttiva dei due siti di Villanova d’Albenga e Sestri Ponente e valorizzando al meglio la brillante gestione commissariale, che ha garantito fino ad ora un pacchetto di commesse da 446 milioni di euro”.

