Farmacie comunali, il M5s: “Se non fosse stato per noi Bucci le avrebbe svendute ai privati”

Genova. “Ieri pomeriggio, in commissione Sviluppo economico, il centrodestra genovese ha avuto il coraggio di incensarsi sulle performance positive delle farmacie comunali. Che coraggio! Ricordiamo a Bucci che se fosse stato per la sua amministrazione, le farmacie comunali non esisterebbero più. Un anno dopo l’insediamento, infatti, la giunta voleva a tutti i costi non venderle, ma svenderle, avallando un iter palesemente volto a favorire uno o più privati che avrebbero infatti acquisito le otto farmacie comunali a un prezzo stracciato di 10 milioni di euro. Briciole rispetto al valore del pacchetto intero delle farmacie comunali, attività che erano peraltro in attivo e alcune erano anche state appena ristrutturate”. Così la consigliera comunale del M5S Maria Tini a margine della seduta di ieri convocata per un aggiornamento sulle farmacie genovesi.

