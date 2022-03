Fine emergenza Covid, precari della sanità verso la proroga: a Genova assunti solo 13 su 247

Genova. Sono 13 i lavoratori della Asl 3, ingaggiati per far fronte al Covid con contratti a termine e altre forme di collaborazione precaria, che verranno assunti a tempo indeterminato alla fine dello stato d’emergenza. Per tutti gli altri (in tutto si contano 247 rapporti di lavoro che dovranno considerarsi cessati a partire dal 1° aprile) si aprono le porte di proroghe ad hoc, che avranno comunque scadenze ravvicinate, o “ripescaggi” attraverso il bando per l’assunzione fino al 31 dicembre 2022 di 150 operatori socio-sanitari di cui è stata approvata due settimane fa la graduatoria a scorrimento.

