Imperia, fine dello stato di emergenza sanitaria. Le considerazioni del sindaco Claudio Scajola

Imperia. «Abbiamo vissuto, insieme, un periodo drammatico, inaspettato, che ha travolto d’improvviso le nostre vite. In oltre 700 giorni di emergenza sanitaria abbiamo tutti sofferto: chi per gli effetti della malattia, chi per aver detto addio a un proprio caro, chi per la solitudine, chi per i devastanti effetti economici della pandemia. Ci porteremo nel cuore tutto questo per sempre. Non posso non ricordare, e ringraziarli ancora una volta, i medici, gli infermieri, gli operatori sanitari, i volontari, che sono stati in prima linea con impegno, senso di dedizione e sacrificio. E grazie a tutti i cittadini, la stragrande maggioranza, che hanno dato prova più e più volte di serietà e responsabilità» così il sindaco di Imperia, Claudio Scajola commenta la fine dello stato di emergenza sanitaria, ufficiale da domani, 1°aprile.

... » Leggi tutto