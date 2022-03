Imperia, problematiche con le isole ecologiche: Fipe Confcommercio chiede incontro con l’Amministrazione comunale

Imperia. L’avvio ad Imperia del nuovo servizio di raccolta differenziata con l’impiego di isole ecologiche, ha evidenziato alcune problematiche legate al conferimento da parte degli esercizi commerciali. In alcuni casi i contenitori sono posizionati distanti dagli esercizi, ma, soprattutto, le bocche di accesso dei contenitori, concepite per un’utenza domestica, non possono accogliere i volumi generati dalle attività commerciali. Per cercare di risolvere le problematiche riscontrate, la Fipe, Federazione dei Pubblici esercizi della Confcommercio di Imperia, ha inviato una lettera al Comune, chiedendo un incontro con l’Amministrazione.

