Lavoro, Uecoop Liguria: «Oltre 1,1 milioni occupati nelle cooperative»

Genova. «Oltre 1,1 milioni di posti di lavoro in Italia sono garantititi dalle 80mila imprese cooperative distribuite da nord a sud della Penisola con una presenza trasversale su più settori, dalla logistica al turismo, dall’alimentare alla sanità, dalla scuola agli spettacoli». E’ quanto emerge dall’analisi dell’Unione europea delle cooperative (Uecoop) su dati Camera di commercio di Milano Lodi e Monza Brianza in riferimento al record storico del tasso di occupazione in Italia che sale al 59,6% con quasi 850mila occupati in più a febbraio secondo l’Istat.

... » Leggi tutto