Camporosso. Sarebbe andato in pensione il primo maggio, dopo una vita di lavoro, ma non è riuscito a raggiungere l’agognato traguardo: è morto oggi, stroncato da un malore Daniele Bacigaluppi. Aveva 63 anni e per 43 ha lavorato come operaio di Coopeservice, ditta appaltatrice del servizio di pulizia dei treni a Ventimiglia.

