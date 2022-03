Genova. La giunta comunale ha deciso di aderire ai programmi culturali “Nati per leggere” e “Nati per la musica” per la fascia d’età 0-6, decisione che andrà così ad ampliare l’offerta di presìdi “Nati per leggere” della città istituendo un nuovo punto di lettura presso i locali dell’Agenzia per la Famiglia in via Garibaldi.

