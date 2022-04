Formazione gratuita a più di 30 000 imprenditori e professionisti

Il progetto dal titolo COSA FARE QUANDO NON SAI COSA FARE – ideato dall’agenzia di marketing digitale Web Leaders – è iniziato durante il lockdown e, ad oggi, ha aiutato oltre 30.000 professionisti

Da più di 18 mesi – ininterrottamente – l’agenzia di marketing digitale WEB LEADERS realizza webinar gratuiti per formare imprenditori, manager e professionisti sul soggetto del marketing online, sull’uso dei social per espandere il business, su la SEO e qualsiasi argomento collegato, che possa aiutare le attività a sapere come promuoversi e come riuscire ad espandersi, anche con budget molto ridotti.

... » Leggi tutto