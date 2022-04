Gaslini Liguria, Rossetti: “Progetto costruito sulla sabbia”. Lista Toti: “È esempio di lungimiranza”

Genova. “L’idea di far ruotare attorno al Gaslini le pediatrie e le neonatologie degli ospedali liguri è l’ennesimo progetto della giunta Toti costruito sulla sabbia. Non ci sono dati che confermano la fuga di pazienti pediatrici verso altre regioni e non ci risulta che al Gaslini ci sia personale sufficiente da traferire nelle altre Asl per coprine le carenze”. Così il consigliere regionale del Partito Democratico Pippo Rossetti sul nuovo piano presentato dalla giunta Toti in merito al Gaslini e alla pediatria ligure.

