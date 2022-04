Imperia, Rifondazione Comunista: «Non possiamo costruire la pace preparando la guerra»

Imperia. La segreteria provinciale di Imperia di Rifondazione Comunista si esprime sul tema della guerra e sull’attacco della Russia all’Ucraina: «Nel tentare di leggere la complessità dei fenomeni storici che hanno preceduto la scellerata aggressione dell’Ucraina da parte dell’autocrate Putin, non posso non inciampare in quelle voci “dissidenti” che hanno avuto il coraggio di decentrarsi dalla narrazione mediatica. Tutti coloro i quali hanno osato promuovere un movimento di riflessione critica su temi controversi come le responsabilità storiche delle parti coinvolte in questa guerra “criminale e sacrilega”, incappano nella morsa soffocante del “pensiero unico” se tale possiamo definirlo senza togliere dignità al pensiero quale atto proprio della ragione, attività della mente, processo di formazione delle idee, processo critico, facoltà del giudizio, dell’immaginazione e dei desideri. Ebbene coloro che hanno osato, confortati dalla certezza di vivere in un paese democratico dove la libertà di stampa di pensiero e di opinione è costituzionalmente garantita, si sono ritrovati esposti al pubblico ludibrio, sono stati insultati, sono stati esposti alla barbarie di un giornalismo che ha smarrito la sua qualità critica, la sua dignità di presidio democratico».

... » Leggi tutto