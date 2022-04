Nasce il Gaslini Liguria, Toti: «Entra nel vivo la strategia regionale per diffondere migliori risorse umane e scientifiche»

Genova. Dal 1° luglio le pediatrie e le neonatologie degli ospedali liguri diventeranno Poli dell’istituto Gaslini. E il Gaslini sarà il primo istituto di ricovero e cura a carattere scientifico a dotarsi di una rete di punti ospedalieri territoriali collegati all’hub genovese, attraverso i quali gestire in modo unitario l’assistenza pediatrica in ragione del suo livello di complessità. Gradualmente, quindi, anche le risorse professionali mediche e delle altre professioni adibite alle funzioni sanitarie e assistenziali in ambito pediatrico e neonatologico si integreranno nell’organizzazione dell’Istituto genovese, in un percorso che si concluderà comunque entro il 31 dicembre 2023. A coordinare l’attuazione del progetto sarà la Cabina di regia regionale istituita presso la Struttura di missione per la sanità ligure, integrata per l’occasione con un responsabile per ciascuna azienda. Questo è quello che prevede la delibera approvata oggi dalla Giunta regionale, su proposta del presidente della Regione e assessore alla Sanità Giovanni Toti.

