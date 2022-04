Ospedale, Trucchi (Semplicemente Bordighera): «Quali sono le intenzioni dell’Amministrazione comunale per avere risposte conclusive?»

Bordighera. «Con aprile si apre il mese decisivo per arrivare finalmente, dopo una lunghissima attesa, alla firma del tanto sospirato contratto tra Regione Liguria/ASL1 Imperiese e la società privata aggiudicataria del bando di

privatizzazione dell’ospedale S. Charles di Bordighera risalente all’anno 2018. Dopo alterne vicende e ripetute audizioni presso le competenti sedi regionali recentemente il presidente della Regione Giovanni Toti ha assicurato la convocazione di un tavolo tecnico da svolgere nel mese di aprile a Genova in modo da giungere in tale sede alla firma del contratto e quindi al perfezionamento della pratica con successivo celere avvio della gestione privata. Ho quindi presentato un‘interpellanza al sindaco di Bordighera in previsione dell’imminente Consiglio comunale previsto per il giorno 5 del corrente mese allo scopo di sapere quale sia precisamente la data fissata per il tavolo tecnico o in assenza di tale data per conoscere quali siano le intenzioni della nostra Amministrazione comunale per esigere finalmente risposte conclusive» – fa sapere il consigliere Giuseppe Trucchi Semplicemente Bordighera.

... » Leggi tutto