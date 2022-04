Rugby ligure, in campo l’Union Riviera

Genova. Si è arrivati alla quart’ultima giornata della serie A e, domenica al Carlini Bollesan il Cus Genova giocherà la sua penultima gara casalinga stagionale. L’ultima in assoluto è programmata per domenica 8 maggio con il derby con la Pro Recco. E proprio i rivieraschi, invece, dopodomani saranno di scena nel bresciano per affrontare i Centurioni. La classifica non ha nulla di particolare da dire in quanto per quest’anno non sono previste retrocessioni in serie B, mentre nella serie C tutto è ancora in ballo. Regnando grande equilibrio ogni partita programmata può risultare decisiva ai fini dell’accesso ai play off di promozione, pertanto anche i due confronti di questa domenica di Savona e La Spezia appaiono determinanti proprio per questo motivo. Nella poule A, quindi, fra Amatori Genova, Savona, Spezia e Cus Pavia solo le prime due formazioni classificate passeranno il turno. Di un certo interesse fra i

campionati giovanili spicca il test di Cogoleto con gli Under 17 delle Province dell’Ovest impegnati con il CUS Torino, e con speranza di risalire la graduatoria.

