Sanremo, il centrodestra rinsalda le fila e stila l’identikit del prossimo candidato sindaco

Sanremo. Rinsaldare le fila e porre le basi per l’identikit del futuro candidato sindaco della coalizione. Il primo “vertice” post pandemia del centrodestra rappresentato in consiglio comunale, FdI, Lega, Liguria Popolare e Forza Italia, si è tenuto ieri sera in un noto locale del porto vecchio. Obiettivo del confronto, avvenuto tra un buon piatto di gamberi di Sanremo e qualche bicchiere di Vermentino, è stata, innanzitutto, la preparazione del consiglio monotematico sul Casinò in programma lunedì. Esaurita la discussione, i presenti sono passati a parlare delle prossime elezioni amministrative che si terranno tra due anni.

... » Leggi tutto