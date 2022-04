Demanio Marittimo, giunta regionale approva proroga per utilizzo aree demaniali a servizio di bar e ristoranti

Genova. La Giunta regionale ha approvato, su proposta dell’assessore Marco Scajola, la proroga per l’utilizzo delle aree demaniali marittime a servizio di bar e ristoranti fino al 31 dicembre 2022. «Abbiamo accolto le richieste degli Enti locali e delle Associazioni di Categoria: nonostante sia terminata l’emergenza sanitaria – commenta l’assessore regionale Marco Scajola – abbiamo ritenuto necessario prorogare la possibilità dei Comuni di concedere alle attività commerciali spazi da utilizzare per la realizzazione di dehor in aree demaniali. Un aiuto concreto alle tante realtà che sono state colpite anche dal punto di vista economico dalla pandemia, che possono utilizzare spazi aggiuntivi per le loro attività, coniugando sicurezza e redditività. Un sostegno da parte di Regione Liguria per la ripartenza».

