Imperia, via libera dell’amministrazione al piano straordinario degli asfalti cittadini da 2 milioni e 700 mila euro

Imperia. Due milioni e settecentomila euro di investimento, quarantasette strade coinvolte per un totale di quasi sessantacinquemila metri quadrati. Sono questi i numeri principali del piano straordinario asfalti approvato dall’Amministrazione guidata dal sindaco Claudio Scajola. L’intervento, che prevede il completo ripristino e la messa in sicurezza delle vie interessate, sarà suddiviso in due lotti (frazioni e centro). I lavori prenderanno il via con l’inizio dell’estate.

