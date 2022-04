Paragone a Imperia con “Italexit per l’Italia”. Su Scajola: «Costruire presupposto perché i cittadini se ne liberino»

Imperia. Circa duecento persone hanno partecipato alla manifestazione “Italexit per l’Italia“, organizzata in piazza della Vittoria, a Imperia, dal coordinatore imperiese di Italexit Simona Marazzi e da Francesca Riccobono. Presente l’ex grillino e attuale leader di Italexit, il senatore Gianluigi Paragone, che per quanto riguarda il green pass ha subito messo le cose in chiaro: a suo dire non sparirà: «Secondo me loro continuano sulla precedente matrice – ha detto – Cioè tentano di aprire e poi dall’altra parte non hanno il coraggio di mollare tutto. Penso che questa ormai sia la dimostrazione di come siano prigionieri delle loro politiche. Anche il green pass. Non è vero che lo molleranno il primo di maggio: la matrice del green pass resta e il protocollo resta. Quindi le nuove disposizioni non sono nient’altro che la prosecuzione diversa e aggiornata rispetto alla politica precedente».

