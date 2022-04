Sanremo, dalla Regione arriva oltre un milione di euro per la messa in sicurezza de la Vesca

Sanremo. Il comune di Sanremo riceverà dalla Regione Liguria un contributo di 1.600.000 Euro per la messa in sicurezza dell’area del la Vesca. Soddisfazione è stata espressa da Pino Sbezzo Malfei responsabile del Circolo Cambiamo Sanremo. «Ancora una volta la Regione Liguria nella persona del Presidente Toti ha dimostrato attenzione per la nostra città con un contributo fondamentale per la messa in sicurezza di una zona importante.

Altre località della provincia di Imperia hanno ricevuto cifre importanti per mettere in sicurezza zone delicate del nostro fragile territorio. Questa è la dimostrazione del grande lavoro che sta portando avanti il Presidente Giovanni Toti e dagli assessori Scajola e Giampedrone, per aiutare il nostro territorio ad essere più sicuro e più vivibile».

