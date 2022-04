Sanremo, emergenza profughi ucraini e pandemia. Il punto con il sottosegretario alla Salute Andrea Costa

Sanremo. «Noi stiamo offrendo a tutti i popoli assistenza sanitaria. Le Regioni si sono attivate e offriamo loro non solo il vaccino anti Covid ma anche anti polio e altre tipologie. Parliamo ovviamente di una popolazione dove vi è una percentuale di vaccinati molti bassa, 30-35 per cento. Attendiamo nei prossimi giorni quelli che saranno i dati che ci arriveranno dalle Regioni e confidiamo che questi concittadini si sottopongano alla vaccinazione perché diventa un elemento fondamentale per loro e anche per il nostro Paese». Lo ha detto, in merito all’emergenza profughi ucraini, il sottosegretario di Stato alla Salute Andrea Costa, giunto in serata a Sanremo per il Galà per i 90 anni del Circolo Golf degli Ulivi.

