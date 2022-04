Ucraina e sanzioni Ue, sequestrato a Imperia il maxi yacht New Vogue: era di un oligarca russo

Imperia. L’ufficio delle dogane e la capitaneria di porto di Imperia hanno sequestrato il New Vogue, un panfilo di circa 30 metri e del valore di oltre 3,3 milioni di euro, attualmente ormeggiato presso l’approdo turistico di Imperia-Porto Maurizio e riconducibile a soggetti russi. Come noto, la misura rientra tra le sanzioni previste dagli stati europei fra cui l’Italia, nell’ambito del conflitto in Ucraina, nei confronti dei cittadini russi proprietari di beni di lusso.

... » Leggi tutto