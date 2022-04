Pietra Ligure, mister Pisano torna a sorridere: “Rispedita al mittente la celebrazione del nostro funerale, arbitraggio inadeguato”

Pietra Ligure. Oggi al “Giacomo De Vincenzi” è andata in scena la gara tra Pietra Ligure e Busalla, match valevole per la quinta giornata del giro le playout di Eccellenza. Alla fine è stato 3-2 per i padroni di casa, un epilogo che ha permesso alla squadra allenata da Mario Pisano di abbandonare gli ultimi tre posti rappresentanti la zona retrocessione.

