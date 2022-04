Regione Liguria, Cavo:«ripartiti 11,7 milioni a comuni capofila dei distretti sociali»

Genova. Via libera della Giunta regionale su proposta dell’assessore alle Politiche Sociali Ilaria Cavo al riparto, stabilito dallo Psir in vigore (2013/2015) tra i comuni capofila dei distretti sociosanitari, del Fondo Nazionale 2021 per le Politiche Sociali pari a 11,7 milioni di euro. Il Fondo tocca tutte le aree assistenziali: famiglia e minori, anziani autosufficienti, disabili, anziani non autosufficienti, povertà, disagio adulti, dipendenze, salute mentale, multiutenza. «Queste risorse serviranno ai Comuni per mettere in atto misure legate alla valutazione e alla progettazione – spiega l’assessore Ilaria Cavo – ma anche per il sostegno e l’inclusione sociale, per gli interventi finalizzati a favorire la domiciliarietà, per il sostegno di centri servizi diurni e semi-residenziali e per il sostegno di strutture comunitarie e residenziali».

... » Leggi tutto