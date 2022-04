Alunni ucraini accolti a Sanremo, mensa scolastica offerta dal Comune

Sanremo. Bambini in fuga dalla guerra in Ucraina, il Comune di Sanremo si fa carico dei buoni mensa. A stabilirlo, giovedì scorso, è stata la giunta Biancheri, su proposta dell’assessore ai Servizi Sociali e vicesindaco Costanza Pireri. Nella delibera approvata, l’amministrazione civica specifica che per tutti i bambini ucraini arrivati a Sanremo dopo il 24 febbraio e che hanno iniziato a frequentare le scuole cittadine, sarà Palazzo Bellevue ad assumersi i costi relativi alla mensa scolastica fino al termine delle lezioni, quale segno di vicinanza alle famiglie.

