Appalto ristorazione al Casinò, tutela dei lavoratori “per quanto possibile”

Sanremo. «Preso atto che come nella nota trasmissione televisiva “4 ristoranti”, ove il giudizio del conduttore Alessandro Borghese può confermare o ribaltare il risultato della classifica, così l’indirizzo del Comune alla sua società partecipata, per il tramite del sindaco, può determinare un mutamento degli obiettivi e quindi anche delle azioni del Cda del Casinò, impegna il sindaco ad attivarsi presso il Cda della casa da gioco affinché vengano intraprese le azioni necessarie al fine di tutelare gli attuali livelli occupazionali dei lavoratori della ristorazione». E’ questo il testo dell’ordine del giorno presentato dalle opposizioni di centrodestra al termine del lunghissimo consiglio comunale monotematico sul Casinò. «Vorrei votarlo ma non posso», – il commento alla proposta del centrodestra da parte del sindaco Biancheri prima della bocciatura.

... » Leggi tutto