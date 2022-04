Sanremo. Esordio vincente per Gianluca Mager nel torneo “Sanremo ATP Challenger 2022” che oggi ha visto lo svolgimento dei primi incontri del tabellone principale. Il tennista sanremese, beniamino del pubblico di casa, davanti a più di 500 spettatori, ha sconfitto in due set il 22enne di Cesena Francesco Forti (n.317 Atp) con il punteggio di 6/2 6/4 in un’ora e 15 minuti di gioco.

