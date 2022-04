Ucraina, in Liguria oltre 4.700 profughi. Oltre 60 società pronte ad accogliere gli under 18 che vogliono praticare sport

Liguria. “Martedì prossimo il capo della Protezione Civile Fabrizio Curcio farà visita a Genova per un punto tecnico sull’accoglienza dei profughi nella nostra regione. Ad oggi sono 4.717 i cittadini ucraini presi in carico con 3.808 STP generati e al momento non sono state segnalate criticità nella gestione dei cittadini ucraini. Regione Liguria sta mettendo in campo tutte le forze necessarie per garantire la miglior accoglienza possibile, anche per quelle persone che hanno deciso di fermarsi più a lungo sul nostro territorio”. Così il presidente di Regione Liguria e commissario per l’accoglienza profughi Giovanni Toti.

