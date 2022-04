Nuovi appuntamenti dei Francesisti a Sanremo

Sanremo. La sezione sanremese della SIDEF – Società Italiana dei Francesisti ha presentato negli scorsi giorni il programma di appuntamenti culturali per il mese di aprile. Dopo l’incontro d’apertura tenuto con successo venerdì scorso, il nuovo incontro sotto l’insegna di “Café Philo” è previsto giovedì 7 aprile presso la sala dell’Hotel Riviera di corso degli Inglesi, che è peraltro la sede dell’associazione. Alle 18 prenderà la parola il musicista, scrittore ed editore Freddy Colt per illustrare ai presenti il suo ultimo lavoro letterario, che in realtà costituisce il suo debutto come narratore.

... » Leggi tutto