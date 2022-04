Sampierdarenese di misura sulla Vadese, Camoirano: “Vogliamo vincere, Savona ma anche Campese le avversarie”

La Sampierdarenese continua il duello a distanza contro il Savona. Domenica mattina, i genovesi hanno battuto 3 a 2 la Vadese. I biancoblù hanno risposto nel pomeriggio battendo al “Picasso” di Quiliano il Quiliano&Valleggia. La squadra di Pittaluga ha tre punti in più in classifica, ma il Savona deve ancora recuperare la partita contro il Fegino (20 aprile), ultimo in classifica e matematicamente retrocesso. Lecito dunque considerare le due squadre a pari punti.

