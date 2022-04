Stanziati 200 mln per l’imprenditoria femminile, Franzoia (Lega): “Stimolo per chi vuole avviare o rafforzare la propria attività”

Liguria. “Un contributo fondamentale per il commercio, per rialzare l’economia e innalzare la qualità della vita di ciascuno. Ma soprattutto si tratta di un provvedimento in grado di incentivare le donne ad avviare nuove attività o rafforzare quelle già esistenti”. Elisabetta Franzoia, responsabile regionale del Dipartimento delle Pari Opportunità, commenta così la notizia dei 200 milioni di euro stanziati dal Ministero dello Sviluppo Economico destinati all’imprenditoria femminile.

... » Leggi tutto