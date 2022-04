Electropark, dal 15 al 17 luglio artisti torna il festival tra Villa del Principe, Darsena, un club e una spiaggia

Genova. Tre giorni di musica elettronica dal vivo, per un ritorno in grande stile tra club, spiaggia, mercato e una villa storica. Da venerdì 15 a domenica 17 luglio Genova ospita l’undicesima edizione di Electropark, festival multidisciplinare di musica elettronica e arti performative. Un’esperienza di tre giorni unica, con artisti di calibro nazionale e internazionale a esibirsi tra Villa del Principe, Mercato dei Pescatori della Darsena e due location ancora da svelare: un club e una spiaggia, i cui dettagli saranno resi noti nelle prossime settimane insieme alla line up completa.

