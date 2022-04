Ucraina, le nuove sanzioni alla Russia non spaventano il porto di Genova: a fare paura è la guerra

Genova. Porti chiusi alle navi, divieto di ingresso ai tir, stop alle importazioni di carbone ma anche di prodotti ittici, legno, cemento e liquori. L’Unione Europea si appresta a varare un nuovo pacchetto di sanzioni contro la Russia in risposta all’invasione dell’Ucraina, misure che per la prima volta comprendono anche il settore energetico. Per ora non si chiuderanno i rubinetti del gas e del petrolio, nonostante la parziale apertura della Germania che di fatto ha il potere di decidere la partita. Ma che effetto avrà l’ultima ondata di ritorsioni anti-Putin sull’economia genovese?

... » Leggi tutto