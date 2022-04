Calcio, il Pietra Ligure dà la propria versione sui fatti di domenica: “Squalifiche ingiuste, domenica si giocherà al Devincenzi”

Pietra Ligure – La pesante sentenza del Giudice Sportivo riguardo alla gara di domenica scorsa contro il Busalla, vinta 3-2 dai biancocelesti, aveva messo in luce un comportamento irriguardoso dei supporters locali e una mancata collaborazione della dirigenza pietrese.

Le squalifiche e le multe sono state tante e il sodalizio, per voler dare la propria versione sull’accaduto, ha pubblicato questo comunicato stampa:

“L’ A.S.D. Pietra Ligure 1956, in riferimento al comunicato ufficiale n. 79 uscito in data odierna, ritiene doveroso fare alcune delucidazioni: l’ammenda di € 150,00 comminata alla nostra società per l’assenza del medico sociale o dell’ambulanza è assolutamente inaccettabile, in quanto, nelle partite in casa, come la scorsa domenica, è sempre presente l’ambulanza con i relativi soccorritori subito fuori dall’ingresso del terreno di gioco (fatto riscontrabile dall’immagine allegata al comunicato).

Inoltre, riteniamo ingiusta e sorprendente la squalifica al Dott. Giuseppe Centino, nostro dirigente accompagnatore e stimato e riconosciuto professionista sempre pronto al dialogo risolutivo con tutti ed icona di educazione in ogni luogo.

Discorso analogo riguarda il nostro Direttore Sportivo Roberto Vassallo, da 25 anni sui campi di calcio, prima come giocatore, ora come dirigente e stimato ed apprezzato da tutti per la sua disponibilità, correttezza e generosità.

Resta curioso da capire come i nostri due dirigenti (più volte richiamati dall’ assistente Crisafulli per rimanere seduti in panchina) avrebbero potuto evitare e gestire i comportamenti di taluni tifosi in tribuna come gli è stato imputato nella squalifica assegnatagli.

In chiusura di tale vicenda, siamo a comunicare, viste le numerose richieste di delucidazioni, che in base all’ art. 20 del Codice di Giustizia Sportiva, la partita di Domenica 10 Aprile 2022 sarà regolarmente disputata in casa allo Stadio Devincenzi, mentre la partita del 1 Maggio 2022 sarà giocata in campo neutro“.

