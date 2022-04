Coronavirus, in provincia di Imperia non vaccinati 19mila over 50: arrivano le sanzioni

Imperia. Sono 49.636 le persone non vaccinate contro il Covid-19 in provincia di Imperia, di queste 40.523 hanno più di 11 anni. Quasi la metà (19.294 per l’esattezza) è over 50. Lo si evince dall’ultimo report stilato dall’Asl1 Imperiese il 3 aprile scorso. Nel dettaglio, gli imperiesi no vax di età compresa tra i 50-59 anni sono 6.981; quelli tra i 60 e i 64 anni sono 3.062 e 2.393 quelli tra i 65 e i 79 anni. Ci sono poi 1.958 non vaccinati tra i 70 e i 74 anni; 1.532 tra i 75 e i 79 anni; 1.321 tra gli 80 e gli 84 anni e 1.096 tra gli 85 e i 90 anni. A non essersi vaccinati contro il Covid-19 anche 951 ultranovantenni imperiesi.

