Genova. Circa 24 milioni di euro (23.789.058,84 euro) di risorse dal Fondo Strategico Regionale: li ha stanziati la giunta Toti, per realizzare una serie di interventi diffusi sul territorio in materia di infrastrutture, difesa del suolo, ambiente, rigenerazione urbana e impianti sportivi sulla base dei progetti già in fase avanzata presentati dai Comuni interessati.

... » Leggi tutto