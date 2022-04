Imperia. Verranno presentati giovedì 14 aprile, alle 17, in live streaming sulla pagina Facebook e sul Canale Youtube di CIA Imperia i primi risultati del Progetto di cooperazione SINOL “Soluzioni meccaniche e di automazione per lo svolgimento in sicurezza delle principali operazioni colturali dell’olivicoltura ligure”.

