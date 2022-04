Liguria, il 2022 si apre con un mercato delle locazioni in forte ripresa: nelle compravendite Imperia perde il 3,2% del valore

Genova. Se il 2021 si era chiuso con ottime premesse per il nuovo anno del mattone ligure e il mercato immobiliare della regione appariva tornato in salute, alla fine del primo trimestre del 2022 queste previsioni trovano conferma più nel comparto delle locazioni che in quello delle compravendite. A dimostrarlo sono i dati analizzati da Immobiliare.it, il portale immobiliare leader in Italia, nell’Osservatorio annuale sul settore residenziale curato da

Immobiliare.it Insights. In particolare, la domanda di immobili in vendita è aumentata di quasi 11 punti percentuali a fronte di costi medi leggermente diminuiti (-0,9%) e di un’offerta che fatica a liberarsi dello stock accumulato negli anni della pandemia. Discorso completamente diverso per il mercato delle locazioni: prezzi in aumento (+2,1%), domanda in forte ascesa (+26%) e stock che si snellisce (-6,3%) negli ultimi tre mesi. In generale, per comprare casa in Liguria sono necessari mediamente 2.490 euro al metro quadro, mentre per affittarla si è arrivati a 9,1 euro/mq.

