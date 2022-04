Pigna. Via libera da parte del Tar per la realizzazione di un caseificio con stalle per allevamento di pecore e capre a Pigna. Dopo 13 anni dalla presentazione del progetto, per il quale non aveva ottenuto le autorizzazioni dal comune, l’imprenditore ed ex segretario comunale in alcuni Comuni della Val Nervia Andrea Littardi, 75 anni, ha vinto la battaglia legale contro Pigna.

... » Leggi tutto