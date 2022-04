Atp Challenger Sanremo, al via le semifinali

Sanremo. Un’altra spettacolare giornata di tennis è ormai in archivio sui campi del circolo Tennis Sanremo dove è in corso di svolgimento il ‘Sanremo Challenger’, torneo internazionale maschile per professionisti. Ieri si sono giocati i match di singolare maschile validi per i quarti di finale e la bella notizia è che su quattro semifinalisti, tre sono italiani e tra di loro c’è anche Gianluca Mager, seconda testa di serie del torneo, e sostenuto dal tifo dei suoi concittadini, che ha sconfitto Thomas Fabbiano.

