Flag junior e Seconda Divisione: super impegni per i Pirates

Albisola Superiore. Il veliero pirata imbarca anche le squadre Under 13 e Under 15 flag, che faranno il loro esordio sabato 9 aprile nella prima giornata del campionato flag junior Fidaf. Girone importante per i piccoli pirati che affronteranno i Giaguari Torino ed i Blitz Balangero nel bowl che si svolgerà a Torino. I giovanissimi saranno seguiti in panchina da coach Davide Leoni e dai dirigenti Susie Bandelli, Cinzia Vignolo e Giorgio Bianchini, responsabili del settore giovanile Pirates.

... » Leggi tutto