Just Eat, a Genova nuovo sciopero dei riders: “La nostra vita vale più si 7 euro l’ora”

Genova. “Non crediamo che la nostra vita possa valere 7 euro l’ora quando siamo la categoria di lavoratori maggiormente esposti ai rischi delle strada”. Yussef Kafel spiega così, in estrema ma chiarissima sintesi, le ragioni che hanno portato nuovamente i riders di Just Eat a scioperare a Genova. La protesta è stata organizzata ancora una volta dal sindacato Si.Cobas davanti al ristorante Bowl di via Cesarea, uno dei primi in Italia per ordini proprio attraverso la piattaforma di food delivery

